В Азербайджан из Ирана была ввезена 1680 кг кондитерских изделий, в которых обнаружена плесень и дрожжи.

Об этом сообщает Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АБПА).

Сообщается, что в рамках проведённого контроля были отобраны образцы из партии нуги иранской компании «Maryam Naderi Zarneh», импортированной ООО «Chinar Lunch Catering Service». Лабораторные испытания выявили несоответствие по показателям наличия плесени и дрожжей.

В соответствии с принятым решением партия продукции была уничтожена.