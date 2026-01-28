Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X резко ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, назвав его «слюнявым идиотом». Поводом стали комментарии польского политика о спутниковой системе Starlink в Украине.

Сикорский обратился к Маску с вопросом, почему тот не препятствует «использованию Starlink русскими», а также обвинил миллиардера в том, что он «зарабатывает на военных».

«Эй, крутой парень, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?», — написал министр.

Маск в ответ написал, «этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — это основа системы связи для украинских военных».