В Азербайджане вводится запрет на принуждение детей к участию в религиозных обрядах.

Данный вопрос отражен в законопроекте «О правах ребенка», передает Report.

Согласно новому проекту, обсуждаемому на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, родители (лица, их заменяющие) смогут воспитывать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями и отношением к религии на основе взаимного согласия.

Принуждение детей к вероисповеданию запрещено. Религиозное воспитание детей не должно оказывать негативного влияния на их физическое и психическое здоровье.

В документе указано, что ограничения свободы вероисповедания ребенка могут быть наложены только в случаях, предусмотренных законом, в интересах общественной безопасности, для обеспечения общественного порядка, защиты здоровья, нравственности или прав и свобод других лиц.

Напомним, что согласно действующему законодательству, привлечение детей к совершению религиозных обрядов, оказывающих вредное влияние на их здоровье, запрещено.