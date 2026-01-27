Украина находится в глубоком демографическом кризисе, а соотношение работающих и пенсионеров приблизилось к показателю 1:1. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

«У нас количество населения в стране уменьшается. Сейчас у нас где-то один к одному работающих и пенсионеров. Раньше пенсионеров было больше», — отметил он.

По словам Улютина, результаты последнего исследования Международной организации труда показали «очень неприятный для страны» демографический тренд. Согласно прогнозам, в следующем демографическом цикле в Украине работающих станет больше, чем пенсионеров.

Министр подчеркнул, что демографический кризис не возник внезапно, однако был существенно усилен войной. По его словам, последствия этого кризиса проявятся в будущем и будут серьёзными. При этом рождаемость, как отметил Улютин, продолжает снижаться примерно теми же темпами, что и ранее.

Он добавил, что после 2022 года Украину покинули более 5,8 млн человек.