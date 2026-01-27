Водители такси, получившие лицензии для работы в Баку, больше не могут принимать заказы за пределами столицы. Аналогично таксисты из регионов теперь лишены возможности работать с клиентами в Баку.

Как стало известно Minval, агрегаторы такси по требованию Агентства наземного транспорта начали блокировать приём заказов для водителей за пределами территории, на которую выданы листы допуска. Это заметно осложнило условия работы таксистов.

Теперь, доставляя пассажира, например, из Баку в Сумгайыт, водитель вынужден возвращаться обратно без клиента. В перспективе это может привести к удорожанию междугородних поездок на такси.

Сами таксисты отмечают, что ранее с бакинской лицензией можно было работать и в Сумгайыте, однако из-за новых правил и блокировок в приложениях ситуация остаётся неясной.

Новые требования вызвали активное обсуждение в профильных Facebook-группах. Водители сообщают, что хотели бы изменить территорию действия разрешений, однако для этого необходимо обновить лиценцию. Сделать это сложно, особенно владельцам автомобилей старого года выпуска: им предлагают заново проходить процедуру через Агентство наземного транспорта (AYNA), оплачивать сборы и ждать несколько дней.