Арестована женщина, которая представляясь в социальных сетях юристом и мошенническим путем завладела денежными средствами 145 потерпевших на общую сумму 449 916 манатов.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Джасарат Гамбарли.

Отмечается, что на платформе TikTok были созданы страницы под названием «Правовой центр», посредством которых с помощью прямых эфиров набиралась аудитория и осуществлялось злоупотребление доверием граждан.

На основании обращений граждан в Ясамальском районном управлении полиции были проведены следственные мероприятия. В результате установлено, что Сябийя Паналиева, представлявшая себя в социальных сетях юристом, мошенническим путем завладела денежными средствами 145 человек на общую сумму 449 916 манатов. В отношении нее судом была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия обеспечено возмещение материального ущерба в размере 381 529 манатов. В настоящее время предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

Другие лица, пострадавшие от незаконных действий С. Паналиевой, также могут обратиться в соответствующие следственные органы.