Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Гусейна Гасанова и направил материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным Telegram-канала «База», сам Гасанов и его адвокат Михаил Юсупов ходатайствуют о прекращении уголовного преследования. Они утверждают, что блогер не понимал преступного характера своих действий, полагая, что все сэкономленные средства были получены легально в рамках предпринимательской деятельности. «Действия по расходованию указанных денежных средств не могут рассматриваться как легализация, поскольку умысел отсутствовал», — подчеркнул Юсупов.

В то же время следствие считает, что в период с 2019 по 2021 год Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 175 миллионов рублей, из которых 68 миллионов он якобы легализовал через различные схемы и потратил на покупку апартаментов в «Москва-Сити». За отмывание средств в особо крупном размере ему грозит до семи лет лишения свободы.

В 2025 году после предъявления обвинений Гасанова заочно арестовали и объявили в международный розыск, так как он покинул Россию.