В Баку водителям такси следует стремиться высаживать пассажиров только на специально оборудованных остановках, а не непосредственно у зданий.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном реализации госпрограммы по развитию транспортной инфраструктуры на 2025-2030 годы, сообщает Report.

По его словам, посадка и высадка пассажиров такси должны осуществляться исключительно в специально отведенных местах с соблюдением правил дорожного движения. Гумматов отметил, что в столице уже определены специальные точки для посадки и высадки пассажиров, и их число поэтапно увеличивается.

Он подчеркнул, что остановочные зоны заранее планируются, а при необходимости создаются дополнительные пункты. Замминистра также добавил, что в ряде случаев более целесообразно пройти короткое расстояние пешком, поскольку соблюдение правил способствует безопасности и улучшает транспортную ситуацию в городе.