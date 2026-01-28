В Иране казнили гражданина страны, обвинённого в шпионаже в пользу Израиля, сообщает агентство Mehr.

По данным издания, Хамид Реза Сабет Эсмаильпур, задержанный 28 апреля 2025 года, был приговорён к смертной казни за передачу секретной информации израильской разведке «Моссад». Иранские власти утверждают, что обвиняемый поддерживал связь с агентом «Моссада» и передавал ему документы, содержащие государственные тайны.

Приговор был вынесен в рамках судебного разбирательства и одобрен Верховным судом Исламской Республики.