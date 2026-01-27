В направлении Пекина зафиксировано активное движение военных колонн. По утверждениям китайских СМИ, другие передвижения подразделений НОАК в регионах страны временно запрещены.

Ранее в сети появилась неподтверждённая информация о задержании заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся по подозрению в шпионаже в пользу США. Также распространяются слухи о пресечении попытки военного переворота и покушения на Си Цзиньпина.

Сообщается о повышенной активности сил безопасности в центре Пекина. Официальных комментариев от властей КНР пока нет.