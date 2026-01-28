В Азербайджане на последующих этапах развития метро планируется рассмотреть прокладку новых линий в жилые массивы Ени Гюнешли, Забрат, Масазыр и Сарай.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумбатов на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы, сообщает Report,

По его словам, на текущем этапе основная задача — снизить нагрузку на центральные станции метро, прежде всего «28 Мая» и «Сахиль», где сосредоточен основной пассажиропоток: «В связи с этим в первую очередь планируется строительство пересадочных станций».

Замминистра отметил, что до 2030 года такие пересадочные узлы предусмотрены, в частности, на станциях «Низами», «Сахиль» и «Хатаи», что позволит разгрузить центр города. После этого вопрос продления линий метро в отдаленные районы будет вынесен на повестку следующих этапов развития сети.