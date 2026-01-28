Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность поведением президента США Дональда Трампа во время встречи 17 января в Мар-а-Лаго. По словам источников Politico, Фицо был «шокирован» встречей и охарактеризовал Трампа как «сошедшего с ума». Европейские дипломаты отмечают, что тревога по поводу психического состояния американского лидера становится всё более обсуждаемой.

При этом высокопоставленный представитель администрации США сказал, что на встрече не было неловких моментов. Фицо впоследствии опубликовал в X ролик с позитивной оценкой переговоров, в которых обсуждалось, главным образом, урегулирование конфликта на Украине. В переговорах также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Словакии Юрай Бланар.