На месте взрыва в центре Баку, близ станции «28 мая», вновь начался пожар.

Об этом сообщил корреспондент Report, находящийся на месте происшествия.

В результате происшествия серьезный урон нанесен 41-й нотариальной конторе министерства юстиции, магазину 28 Market, книжному дому «Зяка», канцелярским магазинам «Oyal plus», «Ofisait», аптеке и др. объектам.

В результате происшествия разбились окна главного здания Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Взрыв нанес урон третьему этажу здания. В связи с тем, что жилые помещения начинаются с 4-го этажа здания, никто из жильцов не пострадал.

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На месте взрыва находится также глава ИВ Насиминского района Асиф Аскеров.

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В результате взрыва в центре Баку, близ станции метро «28 мая», пострадал один человек, сообщил заместитель директора производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев.

Агентство Report сообщает о том, пострадавший был размещен в Республиканском ожоговом центре. Его состояние тяжелое.

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В субботу утром вблизи станции метро «28 Мая» Бакинского метрополитена прогремел взрыв.

Местные СМИ сообщают о погибших. На место происшествия оперативно прибыли пожарные бригады, силовики и кареты скорой помощи.

Причиной взрыва, скорее всего, стала утечка газа.