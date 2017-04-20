Оппозиционный эмигрант дал взятку в посольстве Венгрии?

Сколько лет уже в прессе выходят статьи и публикуются факты и доказательства о преступной группировке, отправляющей из Азербайджана эмигрантов в Европу. Эти процессы больше всего происходят в партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА). Очередная жалоба в Minval.az связана именно с этой политической партией.

Так, являющийся членом Хатаинского районного отдела ПНФА молодой человек по имени Турал Гусейнов (Азертурк) попал в сети занимающейся «иммиграционным бизнесом» «мафии».

Т.Гусейнов рассказывает о произошедшем:

«Хочу сообщить вам о том, что со мной произошло. В последнее время многие наши граждане задумываются о том, чтобы покинуть страну и отправиться в Европу. Не секрет, что эти люди стараются установить контакт с дельцами, которые занимаются подготовкой необходимых документов…

Несколько месяцев тому назад я тоже захотел уехать вместе с семьей в Германию. Я занялся поиском надежного человека, чтобы сделать документы, и затем установил контакт с одним из них. Я доверял ему, так как он представил себя честным человеком, а также работает у Ганимата Захида. У него были тесные контакты с членами ПНФА, я думал, что он нормальный человек и не обманет меня. Я не сомневался в нем, так как он уже отправил в Европу несколько семей в качестве эмигрантов. Кто бы мог подумать, что он окажется мошенником. Его зовут Фикрет Гусейнли. Эмигрировавший в Голландию ведущий передачи «Cəbhə Xətti» на Turan Tv (его руководителем является проживающий во Франции главный редактор газеты «Azadlıq», функционер ПНФА Ганимат Захид – ред.) Фикрет Гусейнли, который представляет себя в качестве правозащитника…

Впервые мы поговорили с ним по Skype. Он попросил у меня 5700 долларов за организацию эмиграции. Он поручил мне на следующий же день обменять деньги на евро и перевести 2000 евро на счет его брата Гусейнова Эльхана Нурали оглу в «Unibank». Отмечу, что брат Фикрета живет в Голландии, и эта сумма отправилась в эту страну (квитанция о переводе денег у меня). Если мои дела решались в Баку, то почему деньги ушли в Голландию? Значит, этот человек кладет деньги себе в карман. Затем мне позвонил его человек по имени Матлаб из Баку и представил себя в качестве работника туристической фирмы (потом я узнал, что он там не работает). Он дал мне счет турфирмы в банке, и по указанию Фикрета я перевел туда 1135 евро. За эти деньги фирма должна была подготовить мои документы для получения визы, якобы на законных основаниях. За эту работу потребовали 1135 евро, а 2000 Фикрет присвоил себе просто так. За другую проделанную в Баку работу я снова платил из своего кармана. Затем Фикрет мне сказал, что у меня должны быть документы с места работы.

Я собрал эти документы, но Фикрет сказал, что не хватает какой-то справки и печати. Он отправил мне голосовое сообщение по Whatsapp, что может сделать это за 100 манатов. Он сказал передать Матлабу 100 манатов. Через день человек Фикрета передал мне документ, тогда я и подумать не мог, что он поддельный. Затем все собранные документы, вместе с этим поддельным, были переданы в посольство Венгрии. Через некоторое время мне и моей супруге дали визу, а двум моим малолетним детям не дали. Естественно, я не мог их оставить тут и уехать. Я снова связался с Фикретом и выразил свое недовольство. Я сказал ему или заверши эту работу до конца, или верни мои деньги. Он ответил, что это легко решить, просто консул требует поручителя, кто-то должен за тебя поручиться, найти такого человека и запишись на прием к консулу. Я снова поверил ему.

Я сделал как он сказал и снова не смог получить визу. Все началось после этого. Фикрет придумал новую ложь, он сказал, поезжайте на неделю в Европу, а через 2 месяца снова обратитесь в другое посольство, заплатив деньги. Но он сказал, что не гарантирует положительный исход. Я не мог пойти на такой риск, так как уже потратил все деньги. К тому же, я уже не верил Фикрету, он обманывал меня. А когда я требовал обратно свои деньги, он отказывался. Он утверждал, что отдал деньги в качестве взятки в посольство Венгрии. Это надо расследовать. Затем Фикрет начал запугивать меня СГБ. Я подумал, что он является агентом СГБ. Он сказал, что выставит меня контрабандистом. Он сказал, что если я обнародую всю эту информацию, то опозорюсь сам, мне никто не поверит. Он стал мне угрожать и говорить, что за ним стоят члены ПНФА, оппозиционные круги, а за мной никто не стоит. То есть, если я обнародую информацию о том, что он мошенник, то удар получит и ПНФА. Он не хочет возвращать мне мои деньги».

Т.Гусейнов сказал, что обратился в Баку в турфирму и смог вернуть 1000 евро из заплаченных им денег:

«Фирма называется «Turizm.az», офис находится на ул. Зивербея Ахмедбеева. По словам Фикрета, часть из этих денег вернул он, а часть фирма, но сумму не назвал. Каждый раз он писал мне разные суммы. Я захотел обнародовать эту информацию, но перед моими глазами встала ПНФА, членом которой являюсь я сам, и ее председатель Али Керимли. Я подумал, что власти воспользуются этим инцидентом, чтобы нанести удар по ПНФА и Али бею, а также по «Turan Tv».

Я не хотел пятнать партию, в которой состою. Так как я очень уважаю Ганимат бея, я сначала рассказал обо всем ему. Но Фикрет убедил Ганимет бея, что все было иначе. Затем я рассказал об этом члену Национального совета Эльданизу Гулиеву. Он был против того, чтобы сделать эту информацию достоянием общественности. Говорил, может Фикрет одумается. Эльданиз бей предложил мне встретиться с Али беем. Мы встретились, Али бей сказал, что и раньше говорил Эльданиз бею, что слышал о Фикрете негативные вещи и о его мошенничестве. Мне же он сказал, что не знает его, и тот не имеет никакого отношения к партии, но его действия коснутся партии, так как он работает у Ганимата Захида. Он связался с Ганимет беем и рассказал ему о действиях Фикрета Гусейнли и о том, как тот обманул меня. Он отметил, что Фикрета надо отстранить от «Turan TV», и что тот должен вернуть мне деньги. Али бей сказал, что так как Фикрет не является членом партии, то он не может оказать на него влияния. Через несколько часов после встречи с Али беем, Фикрет передал мне, что я могу обращаться к кому угодно, он никого не боится. Выходит, что он не боится ни Али бея ни Ганимет бея, у которого работает. Он сказал, что если я обнародую эту информацию, то не смогу и шагу ступить из дома из-за его людей.

У меня есть все наши переписки с Фикретом, доказательства, голосовые сообщения, банковские чеки и документы. Я могу все это предъявить. Я уверен в своей правоте. Моя цель в обнародовании этой информации – разоблачить мошенников и оградить других людей от обмана. Такие люди не должны злоупотреблять именем ПНФА и совершать мошенничество, воспользовавшись доверием ее членов. Такие люди пятнают наше имя.

Фикрет Гусейли говорит, что дал взятку в посольстве Венгрии. Как я слышал от нескольких лиц, для получения вида на жительство в Европе для людей, которым он делал документы, он подделывает документы и печать Суда по тяжким преступлениям Азербайджанской Республики. Он говорит, якобы у него есть знакомые в суде, которые за деньги отправляют ему эти документы. Интересно, если он оппозиционер, откуда у него связи с правительством. Получается, что в Европе он предоставляет поддельные документы».

Это заявление члена ПНФА является разоблачением преступной группы, тут имеются ужасающие заявления, начиная с подделки документов, заканчивая взятками в посольстве Венгрии. Следственным органам следовало бы расследовать этот вопрос…