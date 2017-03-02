В настоящее время в мире насчитывается 25 тюркских народов, одним из которых являются азербайджанцы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров, комментируя интервью изданию km.ru председателя парламентского комитета по региональным вопросам Арифа Рагимзаде о том, что азербайджанцы и турки — разные народы, сообщает Azxeber.az.

По его словам, А.Рагимзаде очень информированный в этом вопросе человек.

«То есть не вызывает сомнения тот факт, что турки Турции и азербайджанцы — разные народы. Однако все мы тюркского происхождения. Нашу письменность русские называли «тюркский язык», а турок Турции — «турецкий язык», — сказал он.

По его словам, русские всегда азербайджанцев отличали от турок Турции. «Не только русские, но и азербайджанская интеллигенция также указывали на это отличие. Например, в газете «Экинчи» это можно отчетливо увидеть в произведениях Джалила Мамедгулузаде», — сказал он.

«Мы узбеков, казахов, туркмен называем в целом тюрками, потому что у нас общие предки», — сказал он.

Между тем, Н.Джафаров указал, что А.Рагимзаде должен сделать определенные поправки в свои высказывания.

«Этнически мы тюрки. В действительности, армяне хорошо знают, что мы тюрки. В основе их территориальных притязаний находится именно этот вопрос. Они хотят нам отомстить за т.н. «геноцид армян» еще и потому, что мы тюрки», — сказал он.

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