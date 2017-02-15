Азербайджанская IT-компания BrailleX разрабатывает «умные часы» Braille Watch для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, сказал Trend руководитель компании Саяд Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, прототип Braille Watch будет представлен к концу февраля, а осенью устройство будет готово к запуску в массовое производство.

«Продукт Braille Watch многофункционален и будет предлагаться по доступной цене. Интегрированные в устройство функции позволят поменять образ жизни людей со слабым зрением. Используя Braille Watch, они смогут ознакомиться с текущим временем, читать и отвечать на SMS, знать от кого поступило сообщение. Одной из важных особенностей девайса станет функция уведомления о преградах на пути, что позволит незрячим избавиться от трости. В устройство будут также интегрированы функции измерения давления и частоты сердцебиения», — сказал Ибрагимов.

Софтверная часть Braille Watch, как сказал Ибрагимов, разрабатывается девелоперами компании BrailleX.