Сегодня отмечается День Вооруженных сил Азербайджана.

Вооруженные силы Азербайджана были созданы решением парламента Азербайджанской Демократической Республики от 26 июня 1918 года в Гяндже.

В 1920 году после свержения Демократической Республики армия была упразднена. 9 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял закон «О создании Вооруженных Сил».

Вооруженные силы Азербайджана состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, а также военно-морских сил.