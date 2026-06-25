Генсек НАТО Марк Рютте пообещал показать президенту США Дональду Трампу на саммите альянса в Анкаре, что этот блок полезен для него, апеллируя к количеству приглашенных гостей и пытаясь польстить тщеславию американского лидера, который накануне выразил разочарование в эффективности НАТО.

«В саммите в Анкаре примут участие 42 страны, включая партнеров с Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Общий объем экономик этих стран превышает $70 трлн», — сказал Рютте.

Трамп является «самым могущественным человеком в НАТО» и «лидером мира», заявил Рютте, чтобы продемонстрировать ему полезность блока, выступая в Атлантическом совете в ходе своего визита в США. Он подчеркнул, что саммит должен продемонстрировать, что Трамп — это самый могущественный человек в этой комнате, а значит лидер всего мира.

В своем вступлении Рютте постоянно повторял, что европейские страны НАТО и Канада тратят на оборону на сотни миллиардов долларов больше, чем до прихода Трампа в Белый дом. Он вновь повторил, что саммит в Анкаре «принесет контракты на десятки миллиардов долларов». Таким образом Рютте попытался сгладить противоречия внутри НАТО и вновь заручиться поддержкой президента США в обеспечении военной безопасности Европы.

Ранее Трамп заявил, что решение властей Великобритании, Испании, Италии, Франции и Германии не оказывать помощь в войне с Ираном разочаровало США как союзников по НАТО.