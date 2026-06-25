Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с находящимся в Баку с советником президента Франции Бертраном Бухвальтером.

«Провел продуктивную встречу со своим французским коллегой Бертраном Бухвальтером, который находится с визитом в Баку. В духе телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Эммануэлем Макроном, мы рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального развития и другим темам, представляющим взаимный интерес», — написал Х.Гаджиев в соцсети Х.