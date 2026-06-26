Совет Европы должен сделать всё возможное, чтобы сохранить Азербайджан внутри организации. С таким предупреждением в Страсбурге выступил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, став одним из немногих членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, кто открыто выступил против очередной резолюции по Азербайджану.

В беседе с Minval Politika украинский парламентарий объяснил, почему считает давление на Баку тупиковым путем, рассказал о геополитическом значении Азербайджана для Европы и предупредил о последствиях дальнейшего охлаждения отношений между сторонами.

Комментируя принятие очередной резолюции в отношении Азербайджана, Гончаренко отметил, что не стал бы утверждать, будто в Парламентской ассамблее Совета Европы полностью игнорируют геополитические последствия своих решений. Однако, по его мнению, сама логика подобных шагов вызывает серьезные вопросы.

«Я бы не сказал, что в ПАСЕ игнорируют геополитические последствия. Но принимать решения, которые предсказуемо оттолкнут страну от организации, — это не про правозащитный инструмент. Совет Европы должен быть пространством диалога, а не трибуной для односторонних приговоров», — сказал он.

По словам депутата Верховной рады, европейские институты должны учитывать не только политические разногласия, но и долгосрочные последствия своих действий. История, считает он, неоднократно доказывала, что сохранение вовлеченности государств в общеевропейские процессы приносит гораздо больше результатов, чем политика изоляции: «История показывает, что вовлеченность зачастую дает больше возможностей для продвижения демократических стандартов, чем изоляция».

Говоря о перспективах отношений между Баку и Советом Европы, Гончаренко подчеркнул, что Азербайджан находится в крайне сложной геополитической среде, что делает его связи с Европой особенно важными.

«Азербайджан — страна со сложным геополитическим окружением: с одной стороны Россия с безумным режимом, с другой — Иран. В этих условиях европейская перспектива для Азербайджана очень важна», — считает парламентарий.

По его словам, значение Азербайджана для Европы выходит далеко за рамки двусторонних отношений и связано с общими вопросами безопасности и стабильности в регионе. Украинский политик сравнил подход Москвы к Азербайджану и Украине, заявив, что Россия воспринимает обе страны как часть своей зоны влияния.

Особое внимание Гончаренко уделил нынешнему этапу развития Южного Кавказа. По его мнению, регион сегодня находится в важной точке своей истории, когда впервые за многие годы появился реальный шанс на достижение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Он подчеркнул, что именно в такие моменты европейские структуры должны делать ставку на сотрудничество и поддержание диалога, а не на меры, способные усилить взаимное недоверие.

«Сегодня Южный Кавказ находится в важной точке своей истории. Между Арменией и Азербайджаном появился шанс на устойчивый мир. В такой момент Европе особенно важно сохранять диалог и сотрудничество», — уверен Гончаренко.

Поэтому, считает депутат Верховной рады, дальнейшее ухудшение отношений между Азербайджаном и Советом Европы стало бы ошибкой, последствия которой затронут не только Баку и Страсбург, но и весь регион.

«Поэтому я убежден, что разрыв или дальнейшее охлаждение отношений не отвечает интересам ни Азербайджана, ни Совета Европы, ни региональной стабильности в целом», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что должна изменить сама Европа для восстановления доверия в отношениях с Азербайджаном, Гончаренко заявил, что будущее сотрудничества должно строиться на принципах прагматизма, взаимного уважения и готовности к открытому разговору даже по самым сложным вопросам.

По его мнению, именно такой подход отвечает интересам как Азербайджана, так и европейских государств: «Я убежден, что будущее отношений между Европой и Азербайджаном должно строиться на прагматичном сотрудничестве, уважении и открытом диалоге. Это отвечает интересам обеих сторон».

В заключение украинский парламентарий подчеркнул, что сегодня Совет Европы должен быть заинтересован не в отдалении Азербайджана, а в сохранении его присутствия внутри общеевропейских институтов: «Поэтому Совет Европы должен сделать всё возможное, чтобы сохранить Азербайджан внутри организации, особенно сейчас».