Россия расширила ограничения на поставки всей рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух армянских предприятий до устранения ранее выявленных нарушений, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Таким образом, в РФ сейчас приостановлены поставки всей рыбной продукции армянского происхождения.

В ведомстве напомнили, что ранее по результатам системных нарушений Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс». В отношении указанных предприятий был введен режим усиленного лабораторного контроля.

«Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий», — сообщили в Россельхознадзоре.

Там подчеркнули, что ведомство ведет работу с армянской стороной по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок.