Власти Латвии в ближайшее время разместят в стране дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны страны Райвис Мелнис.

«В ближайшее время мы разместим дополнительные системы [ПВО]. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих», — приводит слова главы ведомства портал Delfi.

Он отметил, что следующим этапом станет «более системная работа» по созданию Балтийской линии обороны.

Балтийская линия обороны является совместной инициативой Таллина, Риги и Вильнюса. Она строится для защиты государственной границы от военного нападения. Проект в первоначальных объемах намечено завершить к концу 2027 года.