Армения уже два года не перечисляет свои взносы в общий бюджет ОДКБ, хотя её доля составляет 10%, сообщил постпред России при организации Виктор Васильев. Об этом Васильев рассказал РИА Новости.

Васильев также подчеркнул, что бюджет организации на 50% состоит из взносов от Москвы. Остальные члены ОДКБ, как ожидается, вносят по 10% каждый.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны ОДКБ рассмотрят вопрос неуплаты Арменией взносов в течение двух лет.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил, что вопрос о положении Армении в ОДКБ на фоне неуплаты взносов обсуждается.