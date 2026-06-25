Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает риском для персональных данных организацию транзита интернет-трафика через Азербайджан.

«Мы постоянно говорим, что Армения должна стать транзитным узлом. Чем больше через Армению проходит потоков, тем выше наш экономический, политический вес и уровень безопасности. Тот, кто выступает против этого, хочет, чтобы Армения оставалась в тупике конфликта», — заявил премьер.

Премьер подчеркнул, что концепция «Перекресток мира» предполагает прохождение через страну максимального числа инфраструктурных маршрутов — кабелей связи, трубопроводов, автомобильных и воздушных коридоров по направлениям север—юг и восток—запад.

«Это и есть гарантия мира и безопасности», — заявил Пашинян после заседания правительства.

Напомним, 22 июня AzerTelecom и Telecom Armenia подписали соглашение о международном интернет-подключении Армении через территорию Азербайджана. В рамках договорённости AzerTelecom обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении, используя собственную инфраструктуру.