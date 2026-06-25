Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утвердил 40-дневную операцию воздействия против России.

По его словам, решение принято после доклада генерал-майора Евгения Хмары о работе СБУ, в частности Центра специальных операций «Альфа», а также о реализации дальнесрочного и среднесрочного санкционных планов.

Зеленский заявил, что цель операции — принудить Россию к прекращению войны. Он также отметил, что в последние месяцы СБУ демонстрирует высокую эффективность на фронте благодаря применению различных типов беспилотников, а спецподразделение «Альфа» лидирует по числу уничтоженных военнослужащих и техники противника.