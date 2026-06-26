На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о том, что в поселке Истису Лянкяранского района в горно-лесистой местности со сложным рельефом пропали люди.

На место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Южного регионального центра МЧС.

Спасатели обнаружили и эвакуировали восьмерых человек, которые заблудились в труднопроходимой местности.

Отмечается, что в поисках также принимали участие сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, а также местные жители.