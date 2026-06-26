Спецпредставитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно в ходе визита в Баку на встречах с официальными лицами Азербайджана обсудила региональные процессы, отношения между ЕС и Азербайджаном, а также перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Рада вернуться в Баку для интенсивных консультаций с моими азербайджанскими коллегами, включая помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова, а также заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова. Наши обсуждения были сосредоточены на региональных процессах, отношениях между ЕС и Азербайджаном, возможностях в сфере транспортной связности, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также предстоящем взаимодействии Европейского союза на высоком уровне с Азербайджаном и Арменией. Мы согласились с необходимостью сохранить достигнутую динамику исторических результатов между двумя странами на пути к устойчивому миру. Европейский союз продолжит оказывать поддержку этому процессу», — отметила спецпредставитель ЕС.