Россия ведет переговоры с Казахстаном о покупке около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 для смягчения дефицита на внутреннем рынке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, Казахстан не располагает крупными объемами свободного топлива, поэтому поставки, если соглашение состоится, будут ограниченными. Один из источников издания уточнил, что Казахстан может передать РФ имеющиеся у нее сейчас излишки бензина в обмен на авиационное топливо.

Также сообщается, что российские власти планируют начать масштабный импорт бензина из Индии, чтобы закрыть дефицит топлива в стране.

По информации РБК, величина субсидий для импортного бензина, произведенного за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет рассчитываться на основе индикативной цены бензина на индийском рынке и затрат на его доставку из портов Индии. Субсидии будут действовать в рамках демпферного механизма, который был запущен 8 лет назад для удержания розничных цен на топливо.