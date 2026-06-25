США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) считают, что переговоры между Ливаном и Израилем должны проводиться без увязки с другими конфликтами. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам министерской встречи в Манаме, сообщает ТАСС.

«Министры подтвердили, что в полной мере привержены суверенитету, безопасности, стабильности и территориальной целостности Ливана. В связи с этим они приветствовали двусторонние переговоры между Израилем и Ливаном, проводимые при содействии США и нацеленные на создание условий для долгосрочного мира между странами и для договоренностей в сфере безопасности. В связи с этим министры подчеркнули важность поддержания переговорного процесса вне зависимости от исхода других конфликтов», — отмечается в документе, опубликованном Госдепартаментом и секретариатом ССАГПЗ.

США и страны ССАГПЗ также «приветствовали выработку практического подхода, позволяющего восстановить безопасность и государственную власть в Ливане, а также провести демаркацию постоянных границ». Они подчеркнули необходимость разоружения «неконтролируемых государством вооруженных группировок» в Ливане и восстановления в стране монополии власти «на применение силы».