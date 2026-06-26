Лондон намерен продолжить укрепление сотрудничества с Баку в оборонной сфере. Об этом новый посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана дипломат посетил Аллею шехидов и почтил память тех, кто отдал жизнь за защиту территориальной целостности страны.

«Великобритания высоко ценит развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере обороны и намерена и далее укреплять это партнерство», — отметил Норман.