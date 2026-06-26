Лондон намерен продолжить укрепление сотрудничества с Баку в оборонной сфере. Об этом новый посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман написал в своем аккаунте в социальной сети X.
По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана дипломат посетил Аллею шехидов и почтил память тех, кто отдал жизнь за защиту территориальной целостности страны.
«Великобритания высоко ценит развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере обороны и намерена и далее укреплять это партнерство», — отметил Норман.
🇦🇿 Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, həyatını 🇦🇿 müdafiəsinə həsr etmiş insanların xatirəsini ehtiramla yad etdim. 🇬🇧 🇦🇿-la müdafiə sahəsində inkişaf edən əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir və tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirməkdə qərarlıdır. pic.twitter.com/xatg1uWbNY
— Duncan Norman (@DNormanFCDO) June 26, 2026