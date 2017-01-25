Автор доклада в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) «Об угрозах журналистам и свободе слова в Европе», делегат от Украины Владимир Арьев заявил, что накануне заседания армянская делегация пыталась подкупить его коньяком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«ПАСЕ приняла мой доклад по свободе слова в Европе. Это была жесть без преувеличения!» – отметил он.

«Вчера армянские депутаты бегали за мной по Страсбургу с бутылкой коньяка, чтобы я отказался от признания Нагорного Карабаха Азербайджаном, а сегодня – по ассамблее с пачкой какого-то трэшевого компромата о том, что «бабушка Арьева – азербайджанка». Теперь я четко знаю: хочешь сделать дело смешным – позови советников из армянского парламента. Даже радио не нужно привлекать», – написал Арьев.