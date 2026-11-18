Министр экономики Армении Геворг Папоян не поехал в Москву после того, как запланированную встречу на уровне министров отменили и решили заменить переговорами с участием заместителей глав ведомств. Об этом сообщает Aravot.

«Вопросы в повестке были следующими: министры должны были собраться, обсудить вопросы таможенно-тарифного регулирования торговли. Двое коллег-министров в последний момент не смогли принять участие, мы решили отменить встречу на уровне министров, вместо этого заместители министров, которые уже находились там, проведут встречу», – сказал Папоян.

Министра также спросили, могут ли смягчиться ограничения на поставки армянской продукции в Россию после трех запланированных на декабрь визитов премьер-министра Никола Пашиняна в Москву.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы отношения Армения – Россия продолжали оставаться на самом высоком уровне – как в экономическом, так и в политическом плане», – ответил Папоян.

Напомним, с мая Россия вводила ограничения на ввоз ряда армянских товаров, в том числе цветов, овощей, фруктов, рыбы и рыбной продукции. В сентябре Ереван обжаловал эти меры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявив, что они противоречат договоренностям внутри объединения.