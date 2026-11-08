Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу из Ханкенди рассказал, что в октябре 2023 года, войдя в бывшее здание исполнительной власти, первым делом открыл окна, чтобы оттуда выветрился «дьявольский дух».

«Я обращаюсь к народу из Ханкенди, стоя перед Триумфальной аркой. Это вторая Триумфальная арка, воздвигнутая в честь нашей славной Победы. Первая была воздвигнута в Баку, а вторая – здесь, в Ханкенди. Рядом с Триумфальной аркой в Баку также действует Музей Победы. В нем выгравированы имена всех наших шехидов.

В Ханкенди тоже будет Музей Победы. Работы по его созданию уже на заключительной стадии. Он разместится в здании бывшей исполнительной власти, которое когда-то было колыбелью агрессии и оккупационной политики против Азербайджана. Это было логово дьявола. Когда я пришел в это здание после нашей славной Победы – в октябре 2023 года, – то первым делом открыл окна, чтобы этот дьявольский дух выветрился. Теперь в этом здании разместится Музей Победы.

Те, кто сидел в этом здании, – военные преступники – понесли заслуженное наказание. Они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто. Мы продемонстрировали достоинство, стойкость и волю азербайджанского народа. Сегодня они пьют чай в азербайджанских тюрьмах, получив заслуженное наказание», – подчеркнул президент.