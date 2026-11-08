Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу из Ханкенди заявил, что армянская сторона угрожала Азербайджану новой войной за новые территории.

«Армянская сторона настолько обнаглела, что постоянно угрожала нам. Она грозила новой войной за новые территории, пыталась унизить наше достоинство заявлениями о том, что «Карабах — это Армения, и точка». Мы же ответили на эти заявления на поле боя, где каждый воочию увидел, кто чего стоит.

В рядах Азербайджанской армии не было ни одного военнослужащего, который бы бежал с поля боя или дезертировал. Между тем, по признанию самого руководства Армении, в армянской армии было около 12 тысяч дезертиров. Вот в чем заключается разница. Азербайджан обеспечил себе полное превосходство на поле боя.

Освобождение Шуши 8 ноября — в день, который мы отмечаем как День Победы, — фактически предопределило исход Второй Карабахской войны. На следующий день, в ночь с 9 на 10 ноября, Армения подписала акт о капитуляции», – отметил президент.