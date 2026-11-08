Армения не прислушалась к предупреждениям Азербайджана о готовности освободить оккупированные территории военным путем. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу из Ханкенди.

«В период оккупации я неоднократно открыто заявлял на различных мероприятиях, что Азербайджан не смирится с оккупацией, несмотря на то что стоящие за Арменией страны хотели заставить нас с ней смириться. Они неоднократно заявляли, что у этого конфликта нет военного решения, и предпринимали различные провокации, чтобы подтолкнуть нас к неприемлемым уступкам.

Широкомасштабная кампания очернения, клеветы и лжи против Азербайджана, все провокации, направленные на дискредитацию Азербайджанского государства, народа и руководства, не дали никаких результатов. Я неоднократно заявлял, что мы никогда не смиримся с оккупацией и, если Армения добровольно не покинет оккупированные земли, восстановим свою территориальную целостность военным путем.

К сожалению, они не прислушались к моим словам. В результате наш народ, объединившись в единый кулак, на поле боя сломал хребет врагу, восстановил историческую справедливость, наше достоинство и международное право», – сказал глава государства.