Общий объем помощи Украине со стороны Евросоюза может превысить €200 млрд, если Брюссель согласится взять на себя новые долговые обязательства, сообщает Die Welt am Sonntag.

По расчетам издания, основанным на данных Еврокомиссии, ЕС, вероятно, придется предоставить Киеву более €40 млрд в виде совместных займов сверх уже выделенных €166 млрд.

Согласно нынешним планам, Украина запрашивает дополнительно €70 млрд, из которых Евросоюз готов покрыть €46 млрд. Часть средств предполагается получить за счет доходов от замороженных российских активов, однако речь идет лишь о нескольких миллиардах евро в год.

При этом, как отмечает издание, сами российские активы, скорее всего, задействовать не станут. Поэтому наиболее вероятным вариантом финансирования остаются новые совместные займы ЕС.

Главы государств и правительств Евросоюза должны обсудить этот вопрос на встрече на следующей неделе.