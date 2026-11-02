Баку и Токио намерены расширять политический диалог и сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте и других сферах, а также развивать взаимодействие с учетом инвестиционного потенциала Азербайджана.

Об этом шла речь на встрече азербайджанского министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с новым послом Японии Фуруей Токуро, сообщает пресс-служба МИД республики.

Байрамов поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успехов в работе, отметив важность его миссии для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Стороны обсудили нынешнее состояние азербайджано-японских связей и перспективы их укрепления. В числе приоритетных направлений были названы экономика, торговля, энергетика, транспорт, высокие технологии, спорт, гуманитарная сфера и образование.

Отдельное внимание уделили инвестиционным возможностям Азербайджана. В частности, была подчеркнута важность привлечения японских компаний в свободную экономическую зону Алят, обладающую благоприятными условиями для бизнеса и логистики.

Участники встречи также отметили растущую роль Азербайджана в развитии межрегиональных транспортно-логистических связей и его вклад в работу коридоров Восток – Запад и Север – Юг.

Байрамов представил японскому послу информацию о восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, создании современной инфраструктуры и мерах по раскрытию экономического потенциала этих районов.

При этом он обратил внимание на проблему минного загрязнения, которое серьезно затрудняет восстановление территорий, угрожает мирному населению и препятствует возвращению бывших вынужденных переселенцев.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и других вопросах, представляющих взаимный интерес.