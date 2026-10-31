Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым в Атланте (штат Джорджия) в том числе перспективы встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.

«Мы [с Лавровым] не проводили встречи. Мы поговорили. Мы лишь кратко обсудили возможность потенциального взаимодействия наших лидеров на саммите АТЭС в следующем месяце, а также, как вы знаете, поговорили о том, что никаких конкретных обязательств по G20 не было, и на этом все. Но у нас не было никаких встреч», — сказал Рубио, подводя на пресс-конференции итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц «двадцатки» в Атланте.