Более чем в 30 крупных городах Германии начались молодежные протесты движения Gen Z regelt («Поколение Z решает») против возвращения призыва на воинскую службу.

Об этом сообщает ZDF.

Акции протеста начались днем 31 октября в том числе в Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте. Как сообщается, в Берлине и Кельне собрались около 15 тысяч человек на каждой акции.

Митинги Gen Z regelt объединили не только противников воинской службы по призыву, но и активистов левых взглядов, включая сторонников Палестины.

По информации полиции ФРГ, призывали своих сторонников присоединиться к демонстрациям и некоторые экстремистские группировки левого толка. В связи с этим правоохранительные органы по всей стране находятся в состоянии повышенной готовности, а владельцы магазинов 30 октября заранее начали укреплять витрины на случай погромов.