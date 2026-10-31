Объявлен тендер на закупку услуг охраны для ряда образовательных учреждений на 2027 год. Согласно тендерной документации, в школах и других учебных заведениях планируется организовать стационарные посты охраны.

Как сообщает Minval, закупку проводит Управление капитального строительства и снабжения при Министерстве науки и образования Азербайджана. Соответствующая информация о тендере размещена на портале электронных закупок.

В перечень включены десятки образовательных учреждений Баку и Сумгайыта, в том числе средние школы, лицеи, колледжи и спортивные учебные центры.

Согласно условиям закупки, на отдельных объектах охрана будет осуществляться круглосуточно — с 08:00 до 08:00 следующего дня, без выходных. На других учреждениях предусмотрены посты с графиком работы с 07:00 до 19:00.

В частности, круглосуточные посты планируется организовать в бакинских школах №59, 67, 88, 114, 149, 158, 164, 182, 187, 218, 252, 274, 279, 314, 318 и др. школах и лицеях. Для каждого из этих объектов предусмотрен один пост и два охранника.

При этом в ряде других учебных заведений, включая Бакинский европейский лицей, предусмотрена охрана в дневное время.

Услуги закупаются сроком на 12 месяцев. Сумма предполагаемой стоимости закупки, а также даты подачи предложений и вскрытия тендерных заявок в опубликованных данных не указаны.