ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 1 ноября 2026 года увеличит число ежедневных рейсов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку до четырех. Как сообщает АЖД, решение направлено на удовлетворение растущего пассажирского спроса на международном направлении и расширение возможностей для путешествий.

В результате количество пассажирских мест увеличится с 386 до 564, или на 46,1%.

Благодаря запуску новых рейсов пассажирам предоставляются более бюджетные варианты путешествий. Так, на дополнительных рейсах стоимость билетов стандартного класса (бывшие плацкартные вагоны) начинается от 36 манатов. С новым бюджетным вариантом путешествия пассажиры смогут путешествовать по цене на 30% дешевле. Минимальная стоимость проезда в одном направлении по маршруту из Баку в Тбилиси составляет 54 маната, из Евлаха — 44 маната, из Гянджи — 41 манат, из Агстафы — 38 манатов, из Бёюк Кесика в Тбилиси — 36 манатов.

В настоящее время минимальная стоимость проезда из Баку в Тбилиси в вагонах Stadler по классу комфорт составляет 77,5 маната, из Гянджи — 56,8 маната.

По информации АЖД, дополнительные рейсы предоставляют пассажирам возможность не только ночных, но и дневных поездок. Таким образом, пассажиры смогут выбирать удобное для себя время поездки по маршруту Баку–Тбилиси–Баку в соответствии со своими планами.

Согласно новому расписанию, действующий поезд будет отправляться из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. Отправление из Тбилиси — в 11:00, прибытие в Баку — в 20:26.

Дополнительный поезд будет ежедневно отправляться из Баку в 09:10 и прибывать в Тбилиси в 19:11. В обратном направлении отправление запланировано на 22:00, прибытие в Баку — на 07:57 следующего дня.