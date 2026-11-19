Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае прокомментировал войну в Украине, назвав причиной конфликта события 2014 года.

«Не мы начали войну, мы вообще никакой войны не начинали. Мы только пытаемся закончить то, что началось восемь лет», — заявил российский лидер.

По словам Путина, всё началось с государственного переворота в Киеве, после которого новые украинские власти начали военную операцию на юго-востоке страны.

Он отметил, что Россия на протяжении восьми лет пыталась урегулировать кризис, однако Украина всё это время продолжала военные действия.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, Путин заявил: «На данный момент Украина и Европа не хотят закончить все мирным способом».

Российский президент также считает, что нынешние власти в Киеве не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку в таком случае им придётся проводить выборы.

Кроме того, Путин отметил, что Москва ранее не формулировала досконально свои требования в сфере европейской безопасности.