Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал дату встречи с президентом России Владимиром Путиным. Всего он планирует три визита в Россию в декабре. Он объявил об этом во время брифинга 19 ноября.

Первый визит состоится 3 декабря, когда Пашинян прибудет в Москву для переговоров с президентом России.

Позже в декабре, 11-го и 12-го числа, планируется межправительственное совещание участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формате встреч премьер-министров.

В конце декабря Пашинян приедет в Санкт-Петербург. Там пройдет встреча лидеров стран ЕАЭС и Содружества независимых государств (СНГ).