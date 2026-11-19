Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит появления ядерного оружия у Ирана. Об этом он сообщил в ходе трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп также призвал Россию, США и Китай объединить усилия для предотвращения распространения ядерного оружия.

По его словам, лидеры трех стран несут особую ответственность за поддержание диалога по вопросам глобальной безопасности.

Американский лидер отметил, что странам крайне сложно избавиться от ядерного оружия после того, как оно у них появляется.