Пресс-служба Святого престола подтвердила информацию об участии папы Льва XIV в промежуточных выборах в США в качестве избирателя.
Об этом сообщает официальный новостной портал Ватикана Vatican News. Понтифик стал первым в мировой истории главой Римско-католической церкви, принявшим участие в выборах в США.
«Папа Лев XIV воспользовался своим правом гражданина США проголосовать, где бы этот гражданин ни находился»,— указано в заявлении пресс-службы. Как отмечается в документе, глава Римско-католической церкви сделал это, поскольку «верит в право и обязанность граждан принимать участие в демократических процессах».