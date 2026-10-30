Пресс-служба Святого престола подтвердила информацию об участии папы Льва XIV в промежуточных выборах в США в качестве избирателя.

Об этом сообщает официальный новостной портал Ватикана Vatican News. Понтифик стал первым в мировой истории главой Римско-католической церкви, принявшим участие в выборах в США.