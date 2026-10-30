31 октября демонстрации движения Gen Z regelt пройдут почти в 30 городах, включая Берлин, Гамбург и Мюнхен. Молодёжь требует снижения стоимости жизни, увеличения социальных расходов и выступает против обязательной военной службы.

Власти опасаются повторения французских беспорядков. По данным DPA, к протестам проявляют интерес леворадикальные группы. В Берлине готовят усиленные наряды полиции, а предприниматели защищают витрины.

Организаторы обещают мирные акции, однако министр внутренних дел Бранденбурга Ян Редманн предупреждает, что Хэллоуин позволяет участникам скрывать лица под масками.