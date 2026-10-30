После перерыва возобновились атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы: были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Да, сегодня была еще атака на российские НПЗ, на четыре перерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс. Есть на одном заводе небольшие повреждения, а в целом наша система защиты, ПВО сработала», — сказал Новак. «У нас был в течение какого-то времени перерыв, а сегодня атаки на НПЗ возобновлены, и наши предприятия работают по защите», — добавил вице-премьер.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что удары украинской стороны по НПЗ в РФ оказывают негативное влияние на весь мир. Глава вашингтонской администрации также указывал на то, что Зеленский является неподходящим человеком для взаимодействия с США.