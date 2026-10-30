Для эвакуации жителей Алешек подготовлены 25 автобусов на 750 мест и машины скорой помощи. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец находится в Армянске, где вместе с российской коллегой Яной Лантратовой координирует гуманитарную миссию при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

По данным Le Monde, в Алешках остаются от 1700 до 2000 мирных жителей, включая около 50 детей. Примерно тысяча человек хочет покинуть город. Благодаря достигнутому перемирию планируется доставить гуманитарную помощь и эвакуировать желающих до 1 ноября.

Однако в Киеве опасаются, что Москва использует операцию в пропагандистских и военных целях. Как пишет Le Monde, украинские спецслужбы располагают информацией о подготовке российскими военными серии интервью с жителями, в которых те должны обвинить ВСУ в обстрелах города.

Замглавы Херсонской областной администрации Александр Толоконников также утверждает, что Россия использует перемирие для переброски боеприпасов и усиления подразделений. По его мнению, после 2 ноября обстрелы Херсона могут усилиться.

Кроме того, украинская сторона опасается, что эвакуированных жителей направят в Россию или на контролируемые Москвой территории вместо Украины.

Перемирие и гуманитарную операцию планируется завершить вечером 1 ноября.