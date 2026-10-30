По данным Reuters, представители Пентагона потребовали от Литвы, Латвии и Эстонии смягчить антироссийскую риторику, поскольку резкие заявления могут подорвать безопасность Европы.

Замглавы Пентагона Элбридж Колби, как утверждается, призвал прибалтийских чиновников не провоцировать Москву, в частности не называть Россию «крысой, загнанной в угол».

«Мы вам помогаем. Американцы с вами. Просто не поднимайте шум», — так один из европейских чиновников пересказал позицию Вашингтона.

Как сообщает Reuters, соответствующие рекомендации передавались на закрытых встречах. Пентагон официально не подтвердил содержание переговоров.