Европейские страны раскололись во мнениях о том, как повлиять на переговоры США и России по Украине, пишет Financial Times.

Опасения остаться за бортом мирного процесса подтолкнули лидеров Норвегии и Финляндии к телефонному разговору с Владимиром Путиным без предварительного согласования с ЕС. Это вызвало резкую критику со стороны Дании, Италии и Литвы.

Несмотря на санкции, замороженные российские активы и влияние на будущее членство Украины в ЕС, Европа не может превратить свой экономический вес в дипломатическое влияние.

«Прежде чем говорить о выборе представителя, нам нужно место за столом переговоров», — заявил высокопоставленный европейский дипломат. По его словам, Путин предпочитает договариваться с Трампом, чтобы усилить давление на Зеленского.

«Путин действительно хочет, чтобы мы умоляли о предоставлении нам роли», — добавил источник FT.

США и Украина рассматривают Великобританию, Францию и Германию (формат Е3) как возможных представителей Европы на переговорах. Однако небольшие европейские государства опасаются, что их интересами пренебрегут.

По данным дипломатов, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже обсуждали с Киевом использование формата Е3, но внутри Европы согласия по этому вопросу нет.

Директор Центра Карнеги по России и Евразии Александр Габуев считает, что Москва вряд ли пойдёт на серьёзные переговоры до конца зимы, рассчитывая ослабить Украину массированными ударами.

«Европейцам нужно быть готовыми к тому, что окно возможностей откроется, когда Украина окажется не в лучшем положении», — предупредил эксперт, отметив, что предыдущие возможности договориться на более выгодных условиях уже были упущены.